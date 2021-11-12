Пресноводный лосось без документов был арестован в одном из магазинов Петрозаводска

На рыбу отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Транспортная полиция в Петрозаводске выявила в продаже в одном из магазинов города 12 штук пресноводного лосося и 4 штуки форели без ветеринарных сопроводительных документов. На рыбу был наложен арест.

Информация об этом была передана в Россельхознадзор, где проверили предприятие, поставившее рыбу на прилавок. В ФГИС «Меркурий» предприятие было зарегистрировано, но на лосося и форель сопроводительные документы в системе отсутствовали.

Индивидуального предпринимателя и продавца привлекли к административной ответственности. Предприниматель заплатил штраф в размере 3 тысяч рублей, дело в отношении продавца в данный находится на рассмотрении Россельхознадзора.