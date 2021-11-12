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Пресноводный лосось без документов был арестован в одном из магазинов Петрозаводска

Новости. Общество
08:20, 18 Ноября 2021
фото: pixabay.com

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На рыбу отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Транспортная полиция в Петрозаводске выявила в продаже в одном из магазинов города 12 штук пресноводного лосося и 4 штуки форели без ветеринарных сопроводительных документов. На рыбу был наложен арест.

Информация об этом была передана в Россельхознадзор, где проверили предприятие, поставившее рыбу на прилавок. В ФГИС «Меркурий» предприятие было зарегистрировано, но на лосося и форель сопроводительные документы в системе отсутствовали.

Индивидуального предпринимателя и продавца привлекли к административной ответственности. Предприниматель заплатил штраф в размере 3 тысяч рублей, дело в отношении продавца в данный находится на рассмотрении Россельхознадзора.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-11-18 10:14:00
Рейд по проверке qr кода у рыб проведён!
Skurauskas
2021-11-18 09:59:59
Из-за 12-ти несчастных рыбёшек,такой кипиш подняли.А бабушки со своими грибочками и ягодками у универсамов.Ягоды тоже можно тогда арестовать.Конфисковать и посадить в лес обратно.И грибы соответственно.
mobikk
2021-11-18 09:43:56
Чтото штраф маловат. Рыба то краснокнижная...
dikas
2021-11-18 10:20:04
mobikk, в Карелии инспекторы добрые.На курилах штраф, только за рачка пойманого нелегально,обойдётся столько же.
demari
2021-11-18 09:03:48
Полагаю задержание было жёстким..со стрельбой и гранатами. Но , никто не пострадал. )
Изя
2021-11-18 08:53:52
Знают рыбные места . А рыбо то где ?????)
горский еврей
2021-11-18 08:39:57
Уже и рыб арестовывают?Ничего себе. И какое же последует наказание? сварят из неё уху или обратно в водоём отпустят, с испытательным сроком.
dikas
2021-11-18 10:20:36
горский еврей, без права переписки.
кир
2021-11-18 08:33:23
Это не штраф, а издевательство над здравым смыслом. :)
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