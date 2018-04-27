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Новости. Политика
14:11, 27 Апреля 2018

Пресс-секретарь Парфенчикова прокомментировала информацию о его возможной отставке

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Пресс-секретарь главы Карелии Диана Василевич опровергла информацию о возможной отставке Артура Парфенчикова в связи с состоянием здоровья или переходом на новую работу.

Напомним, ранее Центр развития региональной политики опубликовал прогноз возможных скорых отставок глав регионов. В нем говорилось, что глава Карелии может покинуть свой пост.

"В связи с публикациями в СМИ информации о возможной скорой отставке главы РК сообщаю следующее. Планы Артура Олеговича на ближайшие четыре года связаны с Республикой Карелия. Предложений, связанных с его переходом на новую должность, главе не поступало. О состоянии здоровья главы Карелии можно судить по насыщенному графику поездок А.О.Парфенчикова по районам республики, а также по интенсивной работе за пределами региона. На счету Артура Олеговича не один десяток сдач донорской крови, что свидетельствует об отличном состоянии здоровья", - говорится в комментарии пресс-секретаря главы региона, адресованном "Столице на Онего".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-04-27 14:32:31
У Булгаковских персонажей тоже всё было хорошо пока не появился Воланд. А не один десяток сдачи донорской крови наводит на определенные размышления. Иногда за этим скрывают переливание.
grigorjev
2018-04-27 14:19:12
Здоровье в порядке, а совесть? Нет. Глава Республики нарушил Законы (по документам). И тут изображать "бодрость". Тьфу.
Беня
2018-04-27 15:09:35
grigorjev, совесть анализы не портит :)
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