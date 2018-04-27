Пресс-секретарь Парфенчикова прокомментировала информацию о его возможной отставке

Пресс-секретарь главы Карелии Диана Василевич опровергла информацию о возможной отставке Артура Парфенчикова в связи с состоянием здоровья или переходом на новую работу.

Напомним, ранее Центр развития региональной политики опубликовал прогноз возможных скорых отставок глав регионов. В нем говорилось, что глава Карелии может покинуть свой пост.

"В связи с публикациями в СМИ информации о возможной скорой отставке главы РК сообщаю следующее. Планы Артура Олеговича на ближайшие четыре года связаны с Республикой Карелия. Предложений, связанных с его переходом на новую должность, главе не поступало. О состоянии здоровья главы Карелии можно судить по насыщенному графику поездок А.О.Парфенчикова по районам республики, а также по интенсивной работе за пределами региона. На счету Артура Олеговича не один десяток сдач донорской крови, что свидетельствует об отличном состоянии здоровья", - говорится в комментарии пресс-секретаря главы региона, адресованном "Столице на Онего".