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Новости. Общество
11:33, 27 Апреля 2018

Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии

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Центр развития региональной политики опубликовал прогноз возможных скорых отставок глав регионов.

По данным Центра, среди вероятных кандидатов на уход – глава Алтайского края Александр Карлин (66 лет) и глава Республики Алтай Александр Бердников (64 года). Оба могут быть заменены в ходе реализации стратегии на омоложение региональных кадров. Толчком к этому могут послужить невысокие результаты на президентских выборах за действующего президента, низкая явка и депрессивная ситуация в экономике.

Высока вероятность ухода главы (Ил Дархана) Якутии (Саха) Егора Борисова (63 года), так же продемонстрировавшего худшие результаты за действующего президента по итогам выборов и ставшего фигурантом целого ряда громких медийных скандалов, кроме того, глава Якутии может проиграть выборы в Ил Тумэн (парламент республики).

"Вероятной становится отставка главы Республики Карелия Артура Парфенчикова (был избран в 2017 году), ввиду возможных проблем со здоровьем или переходом на новое место работы", - отмечается в публикации.

Специалисты Центра развития региональной политики занимаются приоритетными направлениями исследований в области изучения функционирования федеральных и региональных групп влияния, изучение общественно-политической и экономической ситуации на федеральном и региональном уровне. Организация занимается политическими исследованиями.

 

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Комментарии

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Orava
2018-04-27 12:23:28
Ну пора и честь знать
тетка
2018-04-27 12:23:15
Я думаю что он и сам понимает что не его это место и вряд ли он хочет работать на этой должности. Приехал по принуждению.
Мизантроп
2018-04-27 12:22:53
А что у него со здоровьем? Неужели что-то с головой?
User
2018-04-27 12:22:07
Таким макаром в Карелии появится еще одна народная забава - ежегодные выборы нового назначенного главы, с последующим приездом его кунаков и соумышленников. :) Денег-то девать некуда, кроме как на выборы, салюты и праздники.
Mike
2018-04-27 11:56:49
Понятно было с самого начала, что он временщик на карельской земле. Как можно оставить квартирку на Арбате, детишек в Москве и все прелести федеральной жизни с катанием по всей стране за бюджетные деньги. Нелегко от этого отказаться. Да его на время сюда и присылали. И народ это понял тоже. И еще. Куда он этих приставов из правительства теперь денет? И что в Карелии опять новый глава будет?! Сделали из республики полигон для испытаний. Сума посходили там наверху совсем. И куда теперь наш из глубокой Карелии рванет? Неужели к Чайке?
Гость
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