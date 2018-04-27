Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии

Центр развития региональной политики опубликовал прогноз возможных скорых отставок глав регионов.

По данным Центра, среди вероятных кандидатов на уход – глава Алтайского края Александр Карлин (66 лет) и глава Республики Алтай Александр Бердников (64 года). Оба могут быть заменены в ходе реализации стратегии на омоложение региональных кадров. Толчком к этому могут послужить невысокие результаты на президентских выборах за действующего президента, низкая явка и депрессивная ситуация в экономике.

Высока вероятность ухода главы (Ил Дархана) Якутии (Саха) Егора Борисова (63 года), так же продемонстрировавшего худшие результаты за действующего президента по итогам выборов и ставшего фигурантом целого ряда громких медийных скандалов, кроме того, глава Якутии может проиграть выборы в Ил Тумэн (парламент республики).

"Вероятной становится отставка главы Республики Карелия Артура Парфенчикова (был избран в 2017 году), ввиду возможных проблем со здоровьем или переходом на новое место работы", - отмечается в публикации.

Специалисты Центра развития региональной политики занимаются приоритетными направлениями исследований в области изучения функционирования федеральных и региональных групп влияния, изучение общественно-политической и экономической ситуации на федеральном и региональном уровне. Организация занимается политическими исследованиями.