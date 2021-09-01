В Росгвардии опровергли предположение, что ведомство заасфальтировало газон под парковку в Петрозаводске

Управление Росгвардии не имеет отношения к уничтожению зеленых насаждений в одном из дворов на улице Мурманской.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на публикацию фотографий придомовой территории, засыпанной асфальтовой крошкой.

Их разместил ранее в соцсети житель города Алексей Фадеев, Он предположил, что на месте газона собираются делать стоянку «для автомобилей сотрудников Росгвардии».

В пресс-службе ведомства ответили, что Росгвардия не имеет отношения к работам, производимым на придомовой территории по указанному адресу. Сам участок также не относится к Управлению.

«Личный состав территориального управления Росгвардии к благоустройству дворовой территории, находящейся по адресу Мурманская, 25-Б, отношения не имеет. Данный земельный участок Управлению Росгвардии по Республике Карелия не принадлежит», — объяснили в пресс-службе ведомства.