Преступник зарезал человека за просьбу надеть маску в автобусе

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве жителя Ленинградской области, который получил ножевые ранения из-за просьбы надеть маски в маршрутном автобусе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили накануне вечером у дома 10 по Индустриальному проспекту в Петербурге. Убитый оказался 53-летним жителем Мурино, заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Как выяснилось в ходе расследования, погибший возвращался домой с корпоратива. В маршрутке у него завязался конфликт с двумя пассажирами: он сделал мужчине и женщине замечание и попросил их надеть маски.

"Словесная ссора переросла в драку, которая продолжилась уже на улице на Индустриальном проспекте. В результате 53-летнему мужчине было нанесено ножевое ранение, от которого он скончался", — говорится в сообщении.

По подозрению в нападении задержаны двое уроженцев Оренбургской области: 40-летний мужчина и 34-летняя женщина. Мужчину ранее судили за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По версии полиции, именно он смертельно ранил погибшего.

Позже стало известно, что мужчине предъявили обвинение, решается вопрос о его аресте.