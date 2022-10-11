Презентация техники для уборки города зимой пройдет в центре Петрозаводска

Подрядная организация Кондопожское ДРСУ покажет горожанам технику, которая должна выйти на уборку зимних улиц Петрозаводска.

В воскресенье, 16 октября, с 10 до 12 часов на площади Кирова ООО «Кондопожское ДРСУ» представит жителям Петрозаводска технику, которая будет убирать город зимой. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

По информации администрации, в этот зимний сезон содержанием улично-дорожной сети по муниципальному контракту будет заниматься Кондопожское ДРСУ. Несколько районов города будут убирать в рамках субподрядных договоров: ООО «ДСМ» — Перевалку, Железнодорожный и Рыбку, ООО «ТТК» — Соломенное, Сулажгору, СКЗ и Томицы.