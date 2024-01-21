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Президент Финляндии предложил отменить выдачу россиянам двойного гражданства

Новости. Общество
14:11, 22 Января 2024
фото: © Jari Kovalainen / Yle

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Саули Ниинисте высказался против двойного гражданства для россиян.

Президент Финляндии Саули Ниинисте высказался за прекращение выдачи россиянам двойного гражданства Финляндии, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на издание Yle.

По мнению главы Суоми, в будущем Финляндии следовало бы перейти к «принципу взаимности при выдаче финского паспорта».

«Это означает, что мы предоставляем двойное гражданство только тем, кто приехал из стран, где взаимно предоставляется двойное гражданство финнам, уехавшим туда», — сообщил президент. В этом случае, например, россияне не смогут претендовать на двойное гражданство в Финляндии.

Гражданин РФ может получить паспорт другой страны — это закреплено в статье 62 Конституции РФ. Это не влечет прекращения гражданства РФ (статья 6 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г.). О получении второго гражданства нужно сообщить в МВД России в течение 60 дней. В этом случае речь идет о втором гражданстве.

Двойное гражданство у россиян может быть в тех странах, с которыми заключено специальное соглашение. Такой договор у России есть с Таджикистаном.

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