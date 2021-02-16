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Президент РФ высказался за расширение возможностей использования маткапитала

Новости. Общество
16:40, 17 Февраля 2021
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Президент России Владимир Путин допустил возможность, что список целей использования материнского капитала будет расширен, в частности появится разрешение тратить эти деньги на ремонт.

Глава государства сообщил об этом в ходе встречи с лидерами думских фракций 17 февраля. Трансляцию встречи ведет телеканал "Россия-24".

Предложение расширить возможности для использования материнских денег выдвинул лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Отвечая парламентарию, президент обратил внимание на сложности с регулированием использования средств маткапитала.

"К сожалению, очень много у нас мошенничества при обналичивании маткапитала. Чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы", - сказал Путин.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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