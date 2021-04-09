Президент России наградил медалями педагога и врача из Карелии

Владимир Путин представил к государственной награде заместителя директора Университетского лицея Валентину Скабину и заведующую нефрологическим отделением Республиканской больницы Ольгу Барышеву.

Как пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях, указом президента России за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Валентина Скабина, заместитель директора Университетского лицея.

Заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Ольги Барышевой, заведующей нефрологическим отделением Республиканской больницы имени Баранова, отмечены медалью Луки Крымского.



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Кроме того, почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» президент присвоил известному карельскому журналисту и писателю Юрию Шлейкину.

«Уважаемые земляки, благодарю вас за труд, высокий профессионализм и преданность делу!» - пишет глава Карелии.

Ранее Путин наградил медалью двух педагогов из Карелии.