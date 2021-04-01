Путин наградил медалью двух педагогов из Карелии

Президент России Владимир Путин представил к государственной награде директора Ломоносовской гимназии Марину Кузнецову и директора Петрозаводского автотранспортного техникума Ирину Кувшинову

Указом президента России Марина Кузнецова и Ирина Кувшинова награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени ". Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

"Эти имена хорошо знакомы многим жителям республики. Посвятив свою жизнь непростой, но очень важной профессии педагога, они дали путевку в жизнь сотням наших ребят, успехами которых сегодня гордится Карелия", - пишет Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что Ломоносовская гимназия по праву считается одной из лучших школ республики. Ее ученики и педагоги достойно представляют Карелию на всероссийских олимпиадах и конкурсах, выпускники поступают в престижные вузы.

По мнению Артура Парфенчикова, Петрозаводский автотранспортный техникум – одно из самых современных профессиональных образовательных учреждений, куда стремятся абитуриенты не только со всей республики, но и из соседних регионов.

"От души поздравляю Марину Иосифовну и Ирину Борисовну с заслуженными наградами! Желаю здоровья и дальнейших успехов!" – пишет глава Карелии.