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Президент России Владимир Путин сделал выходной 24 июня

Новости. Общество
09:00, 31 Мая 2020
фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Путин объявил выходной в день проведения парада Победы.

Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, в эту дату пройдет военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В президентском указе отмечается, что в 10.00 на Красной площади в Москве и в других городах страны под Знаменем Победы пройдут парады с участием военной техники. В 22.00 состоятся артиллерийские салюты.

Президент поручил Минобороны совместно с главами регионов определить места их проведения и обеспечить подготовку.
Двадцать четвертое июня выпадает на среду, этот день будет нерабочим с сохранением заработной платы.

В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне традиционный военный парад не состоялся 9 мая из-за пандемии коронавируса. Его пришлось перенести, чтобы не подвергать угрозе здоровье участников, особенно ветеранов.
Двадцать четвертого июня 1945 года состоялся легендарный Парад победителей, по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.

Ранее сообщалось, что Путин назначил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-05-31 13:05:30
Эка два буйных пенсюка возбудились. Переживают, что парад из палаты не увидят. "Мы здесь Наполеон!" - кричат, "Параду нам, параду!". :)
новый
2020-05-31 13:15:12
User, опять в бессильной злобе.
Zim
2020-05-31 12:52:26
А есть ли у нас что-то свое, чем мы можем гордиться? Или как предмет гордости у нас остались только боевые награды наших дедушек? Какое чувство будут испытывать большинство граждан нашей страны, просматривая 24 июня по телевизору прохождение войск по Красной площади и наблюдающего за этим Путина? Неужели это чувство гордости?
Juniper59
2020-05-31 12:26:50
Дурь болотная. Петрозаводск бы не спалить, однако. 24 июня, значится, салют, а 27-го типа день города (если не отменят) - опять надо огненных змеев пускать...
миша
2020-05-31 12:16:05
Никто и не успел высказаться, как " новый кир" уже истерит по поводу того, что другие будут истерить.
Саныч
2020-05-31 11:37:50
Помирать так с музыкой. Нудный, заткнись.
petronik
2020-05-31 10:34:57
Так хочется в солдатики и войнушку поиграть...
кир
2020-05-31 10:34:27
Уже вылезли истерить.
Generalus87
2020-05-31 10:16:26
Понравилось выходные за чужой счёт раздавать
кир
2020-05-31 12:18:23
Generalus87, у тебя ничего нет. Ты - голытьба.(с)
mobikk
2020-05-31 11:44:06
Generalus87,
хм..а не зачей счет..выходные никак не оплачивают.. вот праздничный был бы - там вдвойне
Zim
2020-05-31 09:49:30
А на парад можно будет сходить посмотреть? А как в Белоруссии все прошло? Никто ведь не заболел? У них вроде совсем нет короновируса?

А за поправки в конституцию про обнуление дадут ещё один выходной?
новый
2020-05-31 09:56:44
Zim, зачем тебе выходной, если ты не работаешь ?
новый
2020-05-31 09:18:50
Сейчас либерасты выползут из бункера и начнут истерить
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