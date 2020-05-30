Президент России Владимир Путин сделал выходной 24 июня

Путин объявил выходной в день проведения парада Победы.

Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, в эту дату пройдет военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В президентском указе отмечается, что в 10.00 на Красной площади в Москве и в других городах страны под Знаменем Победы пройдут парады с участием военной техники. В 22.00 состоятся артиллерийские салюты.

Президент поручил Минобороны совместно с главами регионов определить места их проведения и обеспечить подготовку.

Двадцать четвертое июня выпадает на среду, этот день будет нерабочим с сохранением заработной платы.

В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне традиционный военный парад не состоялся 9 мая из-за пандемии коронавируса. Его пришлось перенести, чтобы не подвергать угрозе здоровье участников, особенно ветеранов.

Двадцать четвертого июня 1945 года состоялся легендарный Парад победителей, по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.

Ранее сообщалось, что Путин назначил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка.