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Президент России заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Новости. Общество
15:41, 22 Мая 2020
фото: © Алексей Дружинин/ТАСС
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Объективная информация свидетельствует о том, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

Позитивная динамика очевидна, заявил президент России Владимир Путин, пишут "Известия".

Прогресс не такой быстрый, как хотелось бы, местами он неустойчив, но всё же он есть, подчеркнул глава государства.

"И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения", – сказал он.

Ранее президент заявил, что за последние две недели количество сделанных тестов на коронавирус в России выросло на 3 млн и нужно продолжать наращивание тестирования.

По его словам, широкий охват тестирования на коронавирус и строгое соблюдение санитарных норм имеют ключевое значение для закрепления успехов, которые были достигнуты в борьбе с пандемией.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Koira
2020-05-22 15:57:30
пустозвон
кир
2020-05-22 16:17:42
Koira, это ты звуки му. Звон.
Rmj
2020-05-22 15:50:54
Ок, когда можно будет ездить в командировку за пределы республики? Сейчас 2 недели дома по возращении сидеть как-то ни алё, поскольку надо ездить несколько раз в неделю))
Не хочется работы лишиться из-за этих невнятных мер. Ведь я реально следую всем правилам, один из немногих
кир
2020-05-22 16:19:36
Rmj, молодец. Только на таких надежда. :)
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