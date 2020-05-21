Президент России заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Объективная информация свидетельствует о том, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

Позитивная динамика очевидна, заявил президент России Владимир Путин, пишут "Известия".

Прогресс не такой быстрый, как хотелось бы, местами он неустойчив, но всё же он есть, подчеркнул глава государства.

"И в Москве, которая первой столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения", – сказал он.

Ранее президент заявил, что за последние две недели количество сделанных тестов на коронавирус в России выросло на 3 млн и нужно продолжать наращивание тестирования.

По его словам, широкий охват тестирования на коронавирус и строгое соблюдение санитарных норм имеют ключевое значение для закрепления успехов, которые были достигнуты в борьбе с пандемией.