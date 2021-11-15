Президент России заморозил накопительную часть пенсий до 2024 года

Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2024 года.

Президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. РИА Новости сообщили о том, что соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ устанавливает в 2024-м аналогичный 2014–2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорилось, что его реализация приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в ПФР на 772,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере шести процентов от зарплаты идут в страховую часть: на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее россияне могли сами решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера выплаты.

Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная часть формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже, за счет уплаты страховых взносов работодателями на ее финансирование.

Кроме того, она положена мужчинам 1953–1966 годов рождения и женщинам 1957–1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы отчислялись средства. Накопительная пенсия формируется и у участников программы государственного софинансирования пенсионных выплат, а также у тех, кто направил на это материнский капитал.