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Президент России заморозил накопительную часть пенсий до 2024 года

Новости. Общество
22:30, 21 Декабря 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС, архив

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Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2024 года.

Президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. РИА Новости сообщили о том, что соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ устанавливает в 2024-м аналогичный 2014–2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорилось, что его реализация приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в ПФР на 772,9 миллиарда рублей.

Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере шести процентов от зарплаты идут в страховую часть: на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее россияне могли сами решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера выплаты.

Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная часть формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже, за счет уплаты страховых взносов работодателями на ее финансирование.

Кроме того, она положена мужчинам 1953–1966 годов рождения и женщинам 1957–1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы отчислялись средства. Накопительная пенсия формируется и у участников программы государственного софинансирования пенсионных выплат, а также у тех, кто направил на это материнский капитал.

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