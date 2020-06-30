В Петрозаводском техникуме городского хозяйства рассказали о сотрудничестве с ВУЗом

Петрозаводский техникум городского хозяйства и Карельский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ связывает длительное тесное сотрудничество.

Студенты техникума имеют возможность пользоваться библиотекой ВУЗа, получать высшее образование в ускоренной форме по направлениям "Экономика", "Государственное и муниципальное управление" и "Юриспруденция", участвовать в совместной исследовательской деятельности.

Преподаватели и студенты Петрозаводского техникума городского хозяйства принимают активное участие в ежегодной межрегиональной научно-практической конференции "Управление: история, наука, культура".

Для Даниила Громова, обучающегося по специальности "Банковское дело", это уже не первый опыт участия в конференции подобного уровня. В прошлом году Даниил изучал тему энергетического вампиризма и победил в секции "Финансово-экономические проблемы управления". И вот новый предмет исследования: "Банкротство: спасение или приговор". Особое внимание в работе (научный руководитель С.Д. Некипелова) автор уделяет процедуре банкротства, её стоимости для физического лица и делает вывод, что банкротство имеет свои достоинства и недостатки, поэтому и решение должно быть обдуманным и взвешенным.

Александр Андреев, обучающийся по специальности "Информационные системы и программирование", дебютировал в секции "Межкультурная коммуникация и управление" на английском языке. Александр и научный руководитель Д.Г. Сеник изучили возможности использования мобильного приложения как эффективного способа освоения иностранного языка. Авторы предложили разработать специальное приложение, способствующее повышению эффективности освоения студентами сложных языковых тем. Планируется, что работа будет продолжена и в будущем.

Следует напомнить, что в 2020 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства будет осуществляться на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов).

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебных корпусов имеются благоустроенные общежития.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: ptgh.onego.ru/abiturientam/5982.

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