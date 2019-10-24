При благоустройстве парка "Ямка" в Петрозаводске "похищено" не менее одного миллиона рублей?

МВД Карелии выявило мошенничество в сфере благоустройства столицы республики.

Сотрудниками Следственного Управления МВД по Республике Карелия расследуется уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

"В 2017 году Администрация Петрозаводска заключила контракт со строительной фирмой на благоустройство одной из городских парковых зон. По версии следствия, директор организации умышленно скрыл недостатки: объемы и виды фактически выполненных работ не соответствовали условиям контракта. В результате по неисполненным обязательствам он неправомерно получил оплату в полном объеме. Ущерб от обманного хищения бюджетных денежных средств составляет не менее одного миллиона рублей", - сообщили в МВД Карелии.

В пресс-службе министерства "Столице на Онего" уточнили, что дело связано с благоустройством парка в рамках программы "Комфортная городская среда" в самом центре Петрозаводска – парком "Ямка".

"В ходе предварительного расследования установлено, что при этом руководитель предприятия действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. В настоящее время по уголовному делу проводятся строительные экспертизы, а также следственно-процессуальные действия", - пишет МВД Карелии.

Напомним, благоустройство парка "Ямка" началось со скандала. Весной 2017 года, буквально в последнюю неделю перед утверждением муниципальных программ, пришлось полностью изменить концепцию задуманного администрацией Петрозаводска проекта. Инициативная группа петрозаводчан, выступавшая против установки в парке у мемориала "Вечный огонь" гейзерного фонтана со светодиодной подсветкой, мощения брусчаткой парковых дорожек и вырубки деревьев вдоль берега реки, добилась пересмотра проекта. В результате в центре города появился сад камней, насыпные дорожки, которые в последствие переделывали, и освещение.