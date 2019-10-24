Подписаться
Новости. Общество
12:12, 24 Октября 2019

При благоустройстве парка "Ямка" в Петрозаводске "похищено" не менее одного миллиона рублей?

Загрузка...

МВД Карелии выявило мошенничество в сфере благоустройства столицы республики.

Сотрудниками Следственного Управления МВД по Республике Карелия расследуется уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

"В 2017 году Администрация Петрозаводска заключила контракт со строительной фирмой на благоустройство одной из городских парковых зон. По версии следствия, директор организации умышленно скрыл недостатки: объемы и виды фактически выполненных работ не соответствовали условиям контракта. В результате по неисполненным обязательствам он неправомерно получил оплату в полном объеме. Ущерб от обманного хищения бюджетных денежных средств составляет не менее одного миллиона рублей", - сообщили в МВД Карелии.

В пресс-службе министерства "Столице на Онего" уточнили, что дело связано с благоустройством парка в рамках программы "Комфортная городская среда" в самом центре Петрозаводска – парком "Ямка".

"В ходе предварительного расследования установлено, что при этом руководитель предприятия действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. В настоящее время по уголовному делу проводятся строительные экспертизы, а также следственно-процессуальные действия", - пишет МВД Карелии.

Напомним, благоустройство парка "Ямка" началось со скандала. Весной 2017 года, буквально в последнюю неделю перед утверждением муниципальных программ, пришлось полностью изменить концепцию задуманного администрацией Петрозаводска проекта. Инициативная группа петрозаводчан, выступавшая против установки в парке у мемориала "Вечный огонь" гейзерного фонтана со светодиодной подсветкой, мощения брусчаткой парковых дорожек и вырубки деревьев вдоль берега реки, добилась пересмотра проекта. В результате в центре города появился сад камней, насыпные дорожки, которые в последствие переделывали, и освещение.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2019-10-24 13:11:35
Кругом одно ворье и жульё , плюнуть некуда , а в это время Сам всё пироги печёт с калитками и ряпушку на халяву трескает , привлекательность региона повышает . Уже не чем привлекать , всё украдено "до вас и при вас ".
Писарев
2019-10-24 13:02:16
Прелестно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
18.10.2019, 15:23
Жители Вологодской области разбились на трассе в Карелии
17.10.2019, 06:40
Иномарка задавила женщину на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.10.2019, 10:43
"Я убью твою дочь"
19.10.2019, 11:22
Пропавшую в лесу петрозаводчанку нашли мертвой
22.10.2019, 12:30
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине

Аналитика

Сегодня 09:57
Обществоведение
Игорь Корсаков: "Такие вопросы не решаются по мановению волшебной палочки" 5
Вице-премьер правительства Карелии по здравоохранению и социальной защите Игорь Корсаков рассказал о создании в республике Центра скорой медицинской помощи.
Все страхование построено на репутации
23.10.2019 16:40
"Уважаемый владыка, регламент!" 19
23.10.2019 14:46
Почему ипотека лучше, чем аренда
22.10.2019 13:43
Надежность и бесперебойность газоснабжения – основной критерий выбора
22.10.2019 13:15
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2019 12:30
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Пять образов в стиле casual подчеркнут вашу уникальность
22.10.2019 11:57
"Я убью твою дочь" 5
18.10.2019 10:43
"Ты теперь все так видишь, немного насквозь и с любовью" 5
18.10.2019 09:48
архив чтиво

Медиа

"СОБЫТИЕ ДНЯ" на ТНТ-ОНЕГО
16.10.2019 20:22
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»