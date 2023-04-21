При бронировании квартиры в новом ЖК «Флотилия» кладовку дают в подарок

В жилом комплексе «Флотилия» удобные места для хранения будут находиться рядом с квартирами, и сейчас кладовую можно получить в подарок.

Напомним, жилой комплекс «Флотилия», состоящий из трех 17-этажных домов, будет располагаться в районе пересечения улицы Антонова и улицы Онежской флотилии всего в 10-ти минутах от центра Петрозаводска. Это живописное место, где можно наслаждаться потрясающими видами на Онежское озеро.





В настоящее время компания «Баренц Групп» ведет работы по подготовке площадки под строительство первого дома ЖК «Флотилия». Получено официальное разрешение на строительство дома. Ранее бронирование квартир в жилом комплексе «Флотилия» уже началось, и на данном этапе действует акция «кладовка в подарок».

Кладовые на этажах — одно из преимуществ жилого комплекса. Места для хранения будут находиться рядом с квартирами, что очень удобно.

Также в каждом подъезде на первом этаже за отдельной дверью будут располагаться просторные колясочные и велосипедные зоны.

Как и во всех жилых комплексах, построенных компанией «Баренц Групп», в ЖК «Флотилия» будут созданы парадные входные холлы с авторским дизайном.





Напомним, что совсем рядом с ЖК «Флотилия», в пешей доступности находится парк «Каменный бор», который в ближайшее время получит вторую жизнь благодаря участию в проектах «Комфортная городская среда» и поддержки местных инициатив. Планируется поэтапное развитие парка (создание экотропы, пляжной и концертной зон, площадки для воркаута, фотозоны, вейк-парка, фуд-кортов, спуска в карьер для дайевров и многое другое).

Рядом с жилым комплексом «Флотилия» — школы, детские сады, поликлиника, магазины, салоны услуг, остановки общественного транспорта. Недалеко находится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.





За более подробной информацией по раннему бронированию квартир в новом жилом комплексе «Флотилия», планировках, стоимости, а также акции «кладовка в подарок» и другим вопросам можно обратиться к специалистам отдела продаж «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Выбрать и бесплатно забронировать квартиру в ЖК «Флотилия» можно по ссылке.

Запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж компании «Баренц Групп». В офисе компании на пр. Карла Маркса, 1а (здание бывшего Речного вокзала) вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

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Жилой район «Флотилия»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»

Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

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