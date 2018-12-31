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Новости. Общество
14:43, 31 Декабря 2018
фото: Pixabay

При чрезвычайных ситуациях звоните по телефонам спецслужб

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Опубликованы телефоны для связи при возможных ЧС на территории Карелии.

Единая служба спасения – 01 (с мобильного 101).

Вызов экстренных оперативных служб –  112.

Дежурно-диспетчерская служба правительства РК – 78-47-95, 76-46-11.

Дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска –  051.

Поисково-спасатекльная служба Карелии – 73-35-16.

Вопросы электроснабжения –  8-800-333-02-52.

Содержание республиканских дорог –  77-33-55.

При появлении диких животных вблизи населенных пунктов –  55-55-80, 796-747, 8921-22-20-585.

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Комментарии

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кир
2018-12-31 15:17:07
При появлении в квартире высокого в очках из "федеральной службы здравоохранения" с вашими персональными данными, чтобы вы купили лазерный лечащий прибор зя 15 тысяч, хотя он стоит 45 по словам чела, впущенного в квартиру, куда звонить? Одна бабуля рассказала. Надо быть начеку, враг не дремлет!
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