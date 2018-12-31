При чрезвычайных ситуациях звоните по телефонам спецслужб

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Опубликованы телефоны для связи при возможных ЧС на территории Карелии.
Единая служба спасения – 01 (с мобильного 101).
Вызов экстренных оперативных служб – 112.
Дежурно-диспетчерская служба правительства РК – 78-47-95, 76-46-11.
Дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска – 051.
Поисково-спасатекльная служба Карелии – 73-35-16.
Вопросы электроснабжения – 8-800-333-02-52.
Содержание республиканских дорог – 77-33-55.
При появлении диких животных вблизи населенных пунктов – 55-55-80, 796-747, 8921-22-20-585.
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