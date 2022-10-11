При поддержке Segezha Group в Сегеже капитально отремонтировали «тропу здоровья» 

В Сегеже подходит к завершению капитальный ремонт дороги на ул. Лесокультурная.

Отрезок дорожного полотна протяженностью более 2 км полностью реконструируют при финансовой поддержке Segezha Group. Сегежане называют Лесокультурную — «тропа здоровья». Маршрут в окружении сосен ведет к новому отелю Cosmos Smart Segezha, построенному в этом году. Для удобства любителей прогулок на свежем воздухе вдоль дороги делают пешеходную дорожку шириной 1,5 метра. Дорожные работы выполняет сегежская компания «СИЛЕНД».

«Работы по реконструкции дорожного полотна ведутся круглосуточно. Выпрямлением профиля дороги и сглаживанием сильных перепадов у нас занимались 15 специалистов. Рабочие вынимали грунт, делали расклинцовку и отсыпали полотно щебнем. В нескольких местах мы столкнулись со скалистыми и болотистыми участками, потребовалось больше времени на проведение работ. В пиковые периоды работ на объекте более десяти единиц самой современной дорожной техники», — рассказывает руководитель подрядной организации, исполнительный директор компании «СИЛЕНД» Игорь Выкайн.

Капитальный ремонт дороги на ул. Лесокультурная — дорогостоящий проект. Дорожное покрытие реконструировано целиком с заезда с ул. Солунина до нового отеля Cosmos Smart Segezha. Ранее в самой широкой части дорога составляла 3100 метров, после ремонта ширина дорожного полотна составляет 4100 метров. У автомобилистов появилась возможность для безопасного движения в две полосы. Вопросы безопасности пешеходов будет обеспечивать пешеходная зона.

«Партнеры по АФК „Система“ — Segezha Group и Cosmos Group — серьезно заинтересованы в комплексном развитии района, его туристического потенциала. Наш холдинг активно участвует в развитии автодорожной инфраструктуры и благоустройстве Сегежи. Только в 2021 году за счет средств Сегежского ЦБК были отремонтированы три основные городские магистрали: улицы Спиридонова, Антикайнена и Солунина. Ремонт дороги от города до любимого места отдыха сегежан — пляжа на берегу Линдозера, мы сделали, как и обещали жителям на публичных слушаниях перед началом строительства новой гостиницы», — говорит советник генерального директора Сегежского ЦБК по социальным вопросам, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Натали Карапетян.

В городе бумажников в октябре завершен еще один автодорожный проект Сегежского ЦБК — финансирование ремонта отрезка дороги по ул. Калинина перед мемориальным комплексом «Братская могила советских воинов». Ранее, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мемориальный комплекс республиканского значения был благоустроен при финансовой поддержке Segezha Group.