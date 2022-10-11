890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Судья, которая ведет коррупционное дело экс-спикера горсовета Петрозаводска Боднарчука, уходит в отставку
Сегодня 07:00
Министр финансов России назвал вещь, более опасную для экономики, чем санкции
25.10.2022 20:30

При поддержке Segezha Group в Сегеже капитально отремонтировали «тропу здоровья» 

Новости. Общество
16:27, 26 Октября 2022
фото: © Segezha Group

Новости партнеров

В Сегеже подходит к завершению капитальный ремонт дороги на ул. Лесокультурная.

Отрезок дорожного полотна протяженностью более 2 км полностью реконструируют при финансовой поддержке Segezha Group. Сегежане называют Лесокультурную — «тропа здоровья». Маршрут в окружении сосен ведет к новому отелю Cosmos Smart Segezha, построенному в этом году.  Для удобства любителей прогулок на свежем воздухе вдоль дороги делают пешеходную дорожку шириной 1,5 метра. Дорожные работы выполняет сегежская компания «СИЛЕНД». 

«Работы по реконструкции дорожного полотна ведутся круглосуточно. Выпрямлением профиля дороги и сглаживанием сильных перепадов у нас занимались 15 специалистов. Рабочие вынимали грунт, делали расклинцовку и отсыпали полотно щебнем. В нескольких местах мы столкнулись со скалистыми и болотистыми участками, потребовалось больше времени на проведение работ. В пиковые периоды работ на объекте более десяти единиц самой современной дорожной техники», — рассказывает руководитель подрядной организации, исполнительный директор компании «СИЛЕНД» Игорь Выкайн.  

Капитальный ремонт дороги на ул. Лесокультурная — дорогостоящий проект. Дорожное покрытие реконструировано целиком с заезда с ул. Солунина до нового отеля Cosmos Smart Segezha. Ранее в самой широкой части дорога составляла 3100 метров, после ремонта ширина дорожного полотна составляет 4100 метров. У автомобилистов появилась возможность для безопасного движения в две полосы. Вопросы безопасности пешеходов будет обеспечивать пешеходная зона.

«Партнеры по АФК „Система“ — Segezha Group и Cosmos Group — серьезно заинтересованы в комплексном развитии района, его туристического потенциала. Наш холдинг активно участвует в развитии автодорожной инфраструктуры и благоустройстве Сегежи. Только в 2021 году за счет средств Сегежского ЦБК были отремонтированы три основные городские магистрали: улицы Спиридонова, Антикайнена и Солунина. Ремонт дороги от города до любимого места отдыха сегежан — пляжа на берегу Линдозера, мы сделали, как и обещали жителям на публичных слушаниях перед началом строительства новой гостиницы», — говорит советник генерального директора Сегежского ЦБК по социальным вопросам, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Натали Карапетян.

В городе бумажников в октябре завершен еще один автодорожный проект Сегежского ЦБК — финансирование ремонта отрезка дороги по ул. Калинина перед мемориальным комплексом «Братская могила советских воинов». Ранее, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мемориальный комплекс республиканского значения был благоустроен при финансовой поддержке Segezha Group.  

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.10.2022, 15:37
Самые безлюдные районы Карелии: где плотность населения составляет менее 1 человека на кв. километр
21.10.2022, 08:20
В Карелии реконструируют два пункта пропуска на границе с Финляндией
19.10.2022, 12:15
На портале Госуслуг мошенники взломали личные кабинеты жителей Карелии и набрали кредитов
21.10.2022, 06:40
Рота мобилизованного директора ЕДДС Петрозаводска Измайлова отправится в зону спецоперации
25.10.2022, 13:28
Появились фотографии солнечного затмения в Карелии (ФОТО)
22.10.2022, 20:30
В России начались продажи автомобилей популярного европейского бренда, собранных в Китае

Аналитика

Сегодня 08:52
Обществоведение
Заходи по-дружески
Компания «Петрович» в Петрозаводске работает по международным стандартам, помогая своим клиентам заниматься стройкой и ремонтом с удовольствием.
Миллиард на борьбу с мусором
25.10.2022 09:00
Экс-глава Минтранса Карелии: «Ваша честь, я желаю вам мужества»
24.10.2022 13:41
Развитие Кургана продолжится с учетом мнения ученых
21.10.2022 17:09
Почему у нас не будет связи, как в Норвегии?
21.10.2022 13:49
Чем опасен варикоз, если его не лечить?
21.10.2022 12:42
Евгений Воскобойников: «У строителей такая профессия — мы оставляем о себе память на многие годы».
21.10.2022 09:02
Коммунальная чистка
18.10.2022 10:20
Вся аналитика

Чтиво

24.10.2022 13:22
Уроки выживания
Удар по желудку
Как стрессы влияют на болезни желудочно-кишечного такта, и что с этим делать — советы опытного врача-гастроэнтеролога из Петрозаводска в рубрике «Уроки выживания».
«Дом культуры»: уютное арт-пространство для всей семьи
14.10.2022 16:00
Этнологическая экспертиза Баренц-региона
13.10.2022 10:07
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.