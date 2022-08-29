При поддержке Segezha Group в Сегеже состоялся благотворительный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга

В рамках проекта «Наша Карелия» при поддержке Segezha Group в Сегеже состоялась благотворительная концертная программа «Вам на радость».

Единственный концерт вокалистки, уроженки Сегежи Жанны Султанаевой и других артистов творческой мастерской «Три Столицы» из Санкт-Петербурга прошел в городском центре культуры и досуга. В концерте прозвучали авторские песни композитора из «северной столицы» Михаила Шиловского. Многие композиции, вошедшие в программу, созданы в городе бумажников. Искренность и мелодичность песен о Карелии сделали концертную программу большим культурным событием для Сегежи.

В благотворительном концерте приняли участие артисты из Гатчины Ленинградской области, в том числе лауреаты всероссийских и международных конкурсов — дуэт «Душевный разговор» Евгений Логашов и Николай Григорьев (акустические гитары). Оркестровые аранжировки программы созданы композитором из Луганска Александром Окружко.

«Наполнить Сегежу новым содержанием — один из приоритетов Segezha Group и градообразующего комбината. Мы заинтересованы не только изменить визуальный облик города, сделать его более респектабельным и комфортным, но и наполнить духовную жизнь сообщества жителей, приобщить их к современному и классическому искусству. Стараемся это делать по мере возможностей и с учетом пожеланий горожан», — комментирует советник генерального директора Сегежского ЦБК по социальным вопросам, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Натали Карапетян.

В 2021 году Segezha Group стала лауреатом всероссийской премии Investment Leaders в номинации «Социальный проект года». Благотворительный проект Segezha Group «Я шагаю по Сегеже» получил награду в категории «Инвестиции в регионы». Благотворительной программой предусмотрено благоустройство, обновление парка культуры и отдыха, ремонт дорог, строительство детских игровых комплексов и спортивных площадок, реализуется целый пакет инфраструктурных и социальных мероприятий. На выполнение 36 больших проектов по решению актуальных проблем города компания направила 155,7 млн руб. Жители четко ассоциируют проект «Я шагаю по Сегеже» с программой социальных инвестиций Segezha Group. Программой предусмотрены также культурные мероприятия.

В Сегеже в прошлом году проходила трехнедельная выставка московских художников-монументалистов, состоялась первая большая новогодняя ярмарка с гала-концертом, в 2022 г. прошел специальный показ документального фильма «Ключи Карелии», созданного при содействии компании, для жителей города запланировано много других интересных и познавательных встреч.