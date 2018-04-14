При подъезде к аэропорту Петрозаводск произошло ДТП с пострадавшими

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В Прионежском районе, недалеко от аэропорта в Бесовце столкнулись два автомобиля, пострадал один человек, сообщил в ГИБДД Карелии.
Сегодня утром, 14 апреля в 10.25, в Прионежском района, на 3 км Суоярвского шоссе, при подъезде к аэропорту водитель "ВАЗ-2114", выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении автомобилю Niva и совершил столкновение.
В результате ДТП травмы получил водитель "четырнадцатой", который был госпитализирован с места происшествия.
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