При подъезде к аэропорту Петрозаводск произошло ДТП с пострадавшими

В Прионежском районе, недалеко от аэропорта в Бесовце столкнулись два автомобиля, пострадал один человек, сообщил в ГИБДД Карелии.

Сегодня утром, 14 апреля в 10.25, в Прионежском района, на 3 км Суоярвского шоссе, при подъезде к аэропорту водитель "ВАЗ-2114", выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении автомобилю Niva и совершил столкновение.

В результате ДТП травмы получил водитель "четырнадцатой", который был госпитализирован с места происшествия.