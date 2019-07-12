При столкновении автомобилей в Карелии пострадал мужчина

ДТП произошло 11 июля в Сегеже, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 20.15 в Сегеже в районе дома № 16 по ул. Спиридонова 51-летний водитель автомобиля УАЗа не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Toyota, который двигался во встречном направлении.



В результате ДТП водитель УАЗа получил травмы, ему оказана медицинская помощь.