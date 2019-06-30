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Новости. Общество
16:12, 30 Июня 2019
фото: Владимир Смирнов/ТАСС

"Прибавка в 50 рублей - издевательство над ветеранами труда"

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Правительство Карелии решило увеличить выплаты ветеранам труда, которые не индексировались много лет, всего на 50 рублей - с 700 до 750 рублей.

Как стало известно, правительство Карелии планирует отменить компенсации на оплату услуг ЖКХ, которые получают определенные категории граждан, и заменить их на фиксированные денежные выплаты. При этом будут предусмотрены более жесткие условия получения выплат, связанные с трудовым стажем и величиной дохода некоторых льготников.

В законопроекте, который внес в Заксобрание Карелии премьер-министр Александр Чепик, предлагается ветеранам труда ежемесячные выплаты увеличить всего на 50 рублей - с 700 до 750 рублей, но получать их смогут только те, кто не осуществляет трудовую деятельность и чей доход не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума пенсионера. Отметим, что сейчас таких ограничений законодательством не предусмотрено. Да и сама сумма увеличения в 50 рублей выглядит как издевательство над пенсионерами, учитывая, сколько лет эта ветеранская выплата не менялась, и на сколько за этот период выросли цены на все - коммуналку, продукты, лекарства и т.д. 

Подробнее читайте в нашем материале.

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