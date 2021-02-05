Прибывающие в Россию на поезде должны будут предъявить справку об отсутствии у них COVID-19

В связи с восстановлением пассажирского железнодорожного сообщения с Белоруссией и транзитного сообщения с Калининградской областью Роспотребнадзор напомнил о мерах по предотвращению завоза в Россию коронавирусной инфекции.

Как в субботу, 6 февраля, сообщили 47news в пресс-службе ведомства, оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территорию РФ 2 февраля 2021 года было принято решение о возобновлении на взаимной основе с 8 февраля 2021 года пассажирского железнодорожного сообщения с Белоруссией по маршруту Минск – Москва – Минск и по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске. До этого, 19 января 2021 года, были приняты Методические рекомендации по профилактическим мерам для недопущения распространения COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении.

В соответствии с этим документом, лица, прибывшие из-за рубежа на железнодорожном транспорте должны предоставить справку с отрицательными результатами ПЦР-теста на наличие в организме вирусов COVID-19.

Рекомендуемые профилактические меры предусматривают также организацию температурного "входного" контроля, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, обработку рук антисептиком, соблюдением принципов социального дистанцирования и разделением потоков движения пассажиров.

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, принятый документ носит рекомендательный характер, и с учетом динамики развития санитарно-эпидемиологической ситуации, принимаемые меры, могут быть изменены, как в сторону ослабления, так и в сторону ужесточения.