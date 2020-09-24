Прибывающих из-за границы россиян отправят на самоизоляцию

Граждане должны находиться дома до получения отрицательного теста на COVID-19.

Граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, до получения результатов тестов на коронавирус должны будут находиться на домашней изоляции. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой, пишет РБК.

В середине июля российские власти отменили обязательную двухнедельную изоляцию для граждан, въезжающих в страну из-за рубежа. У приезжего должен быть с собой медицинский документ, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19.

Если такого документа нет, россиянам и иностранцам нужно было сдавать тест на коронавирус на территории страны. В случае положительного результата приезжающего отправляли на домашний карантин до выздоровления и получения отрицательного теста.

При этом в постановлении главы Роспотребнадзора не уточнялось, где именно должны находиться люди с момента сдачи теста до получения результатов.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказал РБК, что туроператоры не получали никаких инструкций на этот счет.

"Как всегда, все стало известно "вовремя". Изменения в Постановление были внесены 18-го, опубликовано 23-го, и вступает в силу с 24 сентября", — сказала она.

"По поводу того, как будут следить — вопрос к Роспотребнадзору. Подозреваю, что будут следить через портал "Госуслуги", где человек вернувшийся из-за границы, должен опубликовать результаты теста в трехдневный срок. Согласно тексту постановления, предполагается, что человек приехал — сдал тест и сидит дома. Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток", — добавила она.