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Прибывшие в Карелию туристы могут получить "Карту гостя" в аэропорту

Новости. Общество
11:20, 30 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Чтобы сэкономить время и деньги, прибывающим достаточно заполнить анкету на стойке информации, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В карельской столице продолжает действовать программа лояльности для туристов. "Карта гостя Петрозаводска" позволяет получить скидки и бонусы.

Теперь стать её обладателем стало ещё проще. "Карту гостя" можно получить в новом здании аэропорта "Петрозаводск", который открылся чуть более недели назад. Для этого необходимо заполнить анкету на стойке информации прямо внутри терминала. Карта выдаётся туристам бесплатно.

Сейчас среди партнёров программы лояльности – более 50 объектов размещения, общественного питания, медицинские, спортивные и развлекательные центры и другие организации.

Подробнее смотрите здесь.

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Комментарии

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новый
2020-08-30 11:51:15
Пофиг. У меня " Карта хозяина "
Гость
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