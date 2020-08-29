Прибывшие в Карелию туристы могут получить "Карту гостя" в аэропорту

Чтобы сэкономить время и деньги, прибывающим достаточно заполнить анкету на стойке информации, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В карельской столице продолжает действовать программа лояльности для туристов. "Карта гостя Петрозаводска" позволяет получить скидки и бонусы.



Теперь стать её обладателем стало ещё проще. "Карту гостя" можно получить в новом здании аэропорта "Петрозаводск", который открылся чуть более недели назад. Для этого необходимо заполнить анкету на стойке информации прямо внутри терминала. Карта выдаётся туристам бесплатно.

Сейчас среди партнёров программы лояльности – более 50 объектов размещения, общественного питания, медицинские, спортивные и развлекательные центры и другие организации.



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