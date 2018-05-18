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Новости. Происшествия
15:47, 18 Мая 2018

Причиной крупного пожара в Лендерах стал поджог, заявляет МЧС

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Специалисты МЧС закончили проверку по факту крупного пожара в поселке Лендеры, где 8 мая загорелись штабели леса.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в ГУМЧС по Карелии.

"Причиной, предварительно, стал поджог. Все материалы проверок переданы в МВД Карелии", - пояснили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в поселке Лендеры Муезерского района во вторник 8 мая в 10.40 произошел пожар на территории промышленной зоны лесозаготовки Лендерского леспромхоза.

Площадь пожара составила более 1,5 тысячи кв.м.

В ликвидации пожара участвовали порядка 100 человек, 20 единиц техники и два вертолета.

6 мая 10-летний мальчик погиб под штабелем из бревен, которые обвалились на одной из делянок леспромхоза.

Как сообщили "Столице на Онего" жители поселка Лендеры: "Пожар вспыхнул не совсем в том месте, где погиб 10-летний ребенок, но на территории этого леспромхоза".

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Комментарии

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кир
2018-05-18 16:05:27
Оказывается бог есть - это наказание за смерть невинного ребёнка.
ПлачУ и ПлАчу
2018-05-18 17:23:09
кир, ахах, этот "бог" сжег все доки, которые бы всплыли при проверке леспромхоза, а там статьи куда серьезнее, чем несчастный случай с мальчиком - очевидно, жулики повсюду, а вы еще все наивны, оказывается.
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