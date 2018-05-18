Причиной крупного пожара в Лендерах стал поджог, заявляет МЧС

Специалисты МЧС закончили проверку по факту крупного пожара в поселке Лендеры, где 8 мая загорелись штабели леса.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в ГУМЧС по Карелии.

"Причиной, предварительно, стал поджог. Все материалы проверок переданы в МВД Карелии", - пояснили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в поселке Лендеры Муезерского района во вторник 8 мая в 10.40 произошел пожар на территории промышленной зоны лесозаготовки Лендерского леспромхоза.

Площадь пожара составила более 1,5 тысячи кв.м.

В ликвидации пожара участвовали порядка 100 человек, 20 единиц техники и два вертолета.

6 мая 10-летний мальчик погиб под штабелем из бревен, которые обвалились на одной из делянок леспромхоза.

Как сообщили "Столице на Онего" жители поселка Лендеры: "Пожар вспыхнул не совсем в том месте, где погиб 10-летний ребенок, но на территории этого леспромхоза".