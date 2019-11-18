Причины использовать технологии УФ-печати

Ультрафиолетовая печать является очень популярным типом полиграфии.

Её характерной особенностью является использование специальных красок, затвердевающих под воздействием ультрафиолета. При помощи такой технологии получаются достаточно четкие и красочные изображения, отличающиеся хорошими эксплуатационными параметрами. Ультрафиолетовая печать в Иркутске и Братске тут.

Особенности применения

При помощи данной технологии легко превратить любой интерьер в шедевр. Любой домашний элемент, украшенная такой печатью, обеспечит уют и привлечёт внимание к ярким обоями. УФ печать активно применяется при изготовлении баннеров, постеров и многой другой рекламной продукции.

Преимущества технологии

В отличие от многих других вариантов переноса рисунков, УФ-печать имеет ряд следующих плюсов:

Качество изображения. Даже мельчайшие детали будут видны. Со временем изображение не утратит своей яркости, а краски будут устойчивыми, независимо от типа материала. Краска быстро сохнет, за счёт чего и достигается «прочность» рисунка;

Экологичность. Печать УФ-красками протекает без выделения вредных веществ. После попадание на покрытие УФ-лучей, оно становится полностью безвредным. Поэтому, данная технология активно используется внутри помещений, в том числе и жилых объектов.

Стойкость к внешнему воздействию. Качественно нанесённое изображение отличается стойкостью к влиянию разных химических веществ. За ним легко ухаживать при использовании бытовой химии. Используемые чернила являются стойкими и долговечными;

Какие материалы подходят для нанесения УФ-печати?

При помощи данной технологии можно работать с любыми типами материалов. Причем в качестве основы могут выступать не только ровные, но и фактурные поверхности. Краски наносят на разные материалы, включая полимерную плёнку, камень и так далее. Особенностью способа в том, что с его помощью легко создаются объемные рисунки. Причём даже самые стандартные элементы интерьера могут преобразиться и стать интересными, а рекламная продукция привлечёт больше внимания потребителей.

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