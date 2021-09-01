Приехавшего из-за границы водителя в Карелии неоднократно ловили пьяным – ему запретили выезд

Злостного нарушителя ПДД, приехавшего в Карелию из-за границы, не выпускали обратно до уплаты штрафа в размере 200 тыс. рублей за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе карельского Управлениия Федеральный службы судебных приставов.

Автомобиль нарушителя был задержан сотрудниками ГИБДД в декабре 2020 года. Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки было установлено, что ранее он уже привлекался к ответственности по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ и был лишен права управления автомобилем на 1 год 6 месяцев. Теперь он вновь позволил себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, что квалифицируется как уголовное преступление.

В июле 2021 года приговором суда ему был назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. Нарушитель его не заплатил, и в августу исполнительный документ поступил с службу судебных приставов.

Выяснилось, что нарушитель давно проживает за пределами РФ вместе с семьей и собирается туда вернуться. Когда ему объяснили, что до уплаты штрафа, он не сможет пересечь границу, он полностью погасил долг.