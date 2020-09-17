Приехавший на заработки в Карелию мужчина по пьяни совершил преступление

В Сегеже осудили работника предприятия за кражу чужого имущества, сообщается на сайте городского суда.

Мужчина приехал в Карелию из другого региона на заработки. В один из дней он решил расслабиться и отправился в одно из увеселительных заведений города. Там он выпил и познакомился с девушкой, которая тоже была пьяна.



По завершении гулянки мужчина пошел в гости к новой знакомой. Дождавшись пока спутница уснет, работник Сегежского предприятия украл золотые украшения, принадлежавшие хозяйке квартиры. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.



Суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему условный срок.

Ранее житель Карелии согрешил во время служебной командировки.