Приехавший на заработки в Карелию мужчина по пьяни совершил преступление

В Сегеже осудили работника предприятия за кражу чужого имущества, сообщается на сайте городского суда.
Мужчина приехал в Карелию из другого региона на заработки. В один из дней он решил расслабиться и отправился в одно из увеселительных заведений города. Там он выпил и познакомился с девушкой, которая тоже была пьяна.
По завершении гулянки мужчина пошел в гости к новой знакомой. Дождавшись пока спутница уснет, работник Сегежского предприятия украл золотые украшения, принадлежавшие хозяйке квартиры. Ущерб превысил 20 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему условный срок.
Ранее житель Карелии согрешил во время служебной командировки.
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