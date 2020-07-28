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Житель Карелии согрешил во время служебной командировки

Новости. Криминал
10:43, 29 Июля 2020
фото: © pixabay.com/
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Петрозаводчанина подозревают в краже ювелирных украшений, сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отдел полиции города Снежногорска за помощью обратился 39-летний местный житель с заявлением о краже ювелирных украшений. Мужчина пояснил, что у него были похищены золотая цепь с крестиком. Сумма материального ущерба составила свыше 26 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что накануне происшествия во двое дома на улице Валентина Бирюкова, произошел конфликт. Завязалась драка, в ходе которой у потерпевшего с шеи слетела цепь с крестиком. Пропажу мужчина заметил не сразу. 

Подозреваемым оказался ранее несудимый 32-летний житель Петрозаводска, находившийся в служебной командировке. 

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее водитель из Мурманска не успел поставить украденные в Петрозаводске детали на свой автомобиль.

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Комментарии

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кир
2020-07-29 11:39:15
"Согрешить" наши люди понимают только в одном смысле. Да, правильно. В том самом. :)
Гость
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