Водитель из Мурманска не успел поставить украденные в Петрозаводске детали на свой автомобиль

Гость из Мурманской области попался на краже автозапчастей в одном из гаражных кооперативов столицы Карелии.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратился 23-летний петрозаводчанин. Он оставил свой отечественный автомобиль в одном из гаражных кооперативов. А через время обнаружил, что кто-то снял запчасти с его машины. Ущерб составил 8 700 рублей.

Полицейские установили подозреваемого - 19-летнего жителя Мурманской области. Он сознался в краже и рассказал, как это произошло. В гаражном кооперативе обнаружил автомобиль той же модели, что и его, оставленный без присмотра. Тогда молодой человек демонтировал и погрузил в свою машину различные детали и комплектующие, в том числе и: колеса, бамперы, капот, рулевую колонку. Все похищенное отвез к другу в гараж на хранение, надеясь впоследствии установить на своё авто. Однако не успел.

Похищенное было изъято оперативниками.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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