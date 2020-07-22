Житель Карелии украл велосипед, чтобы оплатить долг

В Суоярвском районе сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража велосипеда, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился 45-летний житель Суоярви и сообщил, что у него похитили велосипед стоимостью более 20 тысяч рублей.

Как выяснилось, в тот день он решил зайти к приятелю и оставил двухколесный транспорт у подъезда. На обратном пути его на месте не нашел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний горожанин. Мужчина признался, что чужой велосипед заметил случайно, когда шел мимо дома. Он забрал его себе, а затем отдал знакомому в качестве оплаты долга.

Возбуждено уголовное дело.

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