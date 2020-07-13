Противоугонный трос не помешал рецидивисту украсть велосипед в Петрозаводске

Велосипед стоимостью 16,5 тыс. рублей, пристегнутый противоугонным устройством, был украден и продан, сообщили МВД Карелии.

В начале июня в дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 40-летний мужчина и сообщил, что у него пропал велосипед стоимостью 16,5 тыс. рублей. Он оставил его около квартиры, пристегнул противоугонным устройством.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 34-летний гражданин, на счету которого это не единственное имущественное преступление.

Как выяснилось, мужчина легко избавился от защитного троса, забрал чужой велосипед и затем продал его.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

В разгар велосезона полиция Карелии напоминает владельцам двухколесного транспорта, что единственный гарантированный способ защиты от кражи - не оставлять имущество без присмотра. Не стоит хранить велосипед в подъезде или около дома, даже при наличии противоугонного троса.