Прием заявок на конкурс социальных проектов Segezha Group в Карелии продлен

Segezha Group продлевает срок приема заявок на участие в грантовом конкурсе социальных проектов "Добрые леса Segezha Group" в Лесосибирске в Красноярском крае и в Сегеже в Карелии до 30 октября.

Конкурсные проекты граждан и некоммерческих организаций принимаются по пяти номинациям: "Экология", "Городская среда", "Образование и культура", "Спорт" и "Место, где я живу".

Общая сумма грантовой поддержки составляет 1,7 млн рублей. Все участники проекта в режиме онлайн смогут проконсультироваться по основам социального проектирования у специалистов Центра социальных технологий (г. Москва).

Подробности конкурса - в официальной группе в "ВКонтакте".

Конкурс социальных проектов компания организует второй год подряд. В прошлом году на реализацию 15 проектов лесосибирцев был выделен 1 млн рублей. Так, благодаря грантам Segezha Group в Лесосибирске появились арт-объекты "Открытая книга" и "Аист", обустроена площадка для выгула собак "Спорт с собакой – это круто!".

Победители грантового конкурса также провели летний фестиваль интеллектуальных игр "Жара 20/19", создали волонтерское движение пожилых людей "Серебряные волонтеры Лесосибирска" и реализовали целый ряд других социально значимых проектов.