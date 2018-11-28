"Приемка Перинатального центра планируется очень жестко"

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об открытии Перинатального центра.

"Все, сдали Перинатальный центр. Вчера вечером подписали последнее заключение. Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано. Приемка Перинатального центра, по мнению строителей, подрядчиков, проектировщиков Карелии, планируется очень жестко. Конечно, это на пользу, что буквально каждое помещение, каждую систему буквально через лупу рассматривали. И даже на этих выходных решали технологические проблемы. Надеюсь, уже завтра туда начнут переезжать медики, где-то на днях начнут перевозить пациентов туда… Я думаю, что он откроется завтра уже", - сказал Парфенчиков во время пресс-завтрака в издании "Карелинформ".

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице велось с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились.

На одном из последних заседаний глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что строительные работы все завершены, сейчас ведутся юридические процедуры по оформлению здания и оборудования. Ростех дал семь лет гарантии на здание.