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Приемным семьям хотят снизить ипотечную ставку

Новости. Общество
20:40, 28 Августа 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ИТАР-ТАСС
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Депутат Госдумы Елена Строкова направила обращение в правительство с предложением снизить процентную ставку по ипотеке для семей, которые усыновили ребёнка из детского дома.

"Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов", – сказано в тексте обращения.

Как отметила автор инициативы, на сегодняшний день в случае усыновления ребёнок теряет право на получение жилья от государства, пишет RT.

В связи с этим, по словам Строковой, многие семьи предпочитают усыновлению опекунство, которое сохраняет для ребёнка возможность претендовать на жилое помещение.

Принятие инициативы позволит открыть новые перспективы для усыновителей в части улучшения жилищных условий, отметила она.

"Указанное нововведение может выступать ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства", – считает депутат.

Ранее в Общественной палате предложили увеличить скидку на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

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