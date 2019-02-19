Приезжающим в Карелию по программе переселения соотечественников выделяют деньги

Программа содействия переселению соотечественников из-за рубежа в Карелию предусматривает компенсации за аренду жилых помещений в общежитиях и ряд других мер поддержки.

Это следует из постановления правительства Карелии об утверждении программы на 2019-2025 годы.

Согласно документу, граждане, которые приедут в Карелию в рамках этой программы, будут получать компенсации по оплате аренды жилья на срок не более года.

В постановлении указаны расценки на аренду жилья на территории республики – от 5 до 15 тысяч рублей в месяц в зависимости от населенного пункта.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".