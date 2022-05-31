Приговор бывшему главврачу Прионежской больницы Карелии Изабелле Красковой вступил в законную силу

Верховный суд Карелии оставил без изменений приговор петрозаводского суда экс-главврачу Прионежской ЦРБ Изабелле Красковой, за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.

Апелляционная инстанция Верховного суда Карелии оставила в силе обвинительный приговор петрозаводского городского суда бывшему главному врачу Прионежской ЦРБ Изабелле Красковой.

Напомним, что за злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество судом она была оштрафована на 330 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.

Как ранее сообщали, следствие обвиняло 55-летнюю Краскову в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. И это подтвердилось в суде, в 2017 году, когда Краскова была главврачом Прионежской ЦРБ, она назначила себя по совместительству врачом общей практики в амбулаторию поселка Ладва-Ветка. Однако в действительности там не работала, прием больных не осуществляла, хотя при этом исправно получала деньги. Выплаты в общей сумме составили 64 950 рублей. Кроме того, как выяснили следствие и суд, Изабелла Краскова ежемесячно назначала своему заместителю различные денежные надбавки в общей сумме около 12 тысяч рублей. Но делала она так при условии, что половина этих средств женщина-врач будет отдавать ей. Последняя так и поступала. Таким способом главврач «заработала» 96 тысяч рублей. Сейчас Изабелла Краскова трудится врачом в одной из поликлиник Петрозаводска.