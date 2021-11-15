Приговор экс-главе Прионежского района Карелии Лучину не устроил ни защиту, ни обвинение

Условный срок бывшему главе Прионежского района Алексею Лучину обжаловали его адвокат и прокуратура.

И если защитник экс-чиновника Александр Яковлев не усматривает в его действиях превышения должностных полномочий, за которые он осужден, то прокуратура просит Верховный суд Карелии назначить Алексею Лучину реальное лишение свободы.

Как стало известно «Столице на Онего», прокуратура обратилась в Верховный суд Карелии с апелляционным представлением на вынесенный 24 ноября судьей петрозаводского суда Ольгой Ильичевой приговор бывшему главе Прионежского района Алексею Лучину.

Напомним, что признанный виновным в превышении должностных полномочий экс-чиновник получил 4 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Суд также лишил его права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 3 лет.

С этим приговором не согласились как прокуратура, так и Алексей Лучин со своим адвокатом. Гособвинение просило суд приговорить бывшего чиновника к 6 годам 9 месяцам колонии общего режима, и понятно, что назначенный ему условный срок надзорное ведомство не устроил. Поэтому прокуратура просит Верховный суд приговорить Алексея Лучина к реальному лишению свободы.

Защита бывшего главы Прионежья, напротив, не видит в действиях своего доверителя превышения должностных полномочий и, следовательно, состава преступления. При этом, как во время следствия, так и в суде, в том числе, в последнем слове, обвиняемый в хищении более 40 миллионов рублей при строительстве двух домов для переселенцев из аварийного жилья в Заозерье, Алексей Лучин свою вину не признал.

Напомним, что следствие МВД Карелии обвиняло 58-летнего экс-чиновника в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч.4 УК) и в превышении должностных полномочий (ст. 286 ч.2 УК). Однако в суде гособвинители: старший помощник прокурора Петрозаводска Елена Старовойтова и представитель республиканской прокуратуры Марианна Погосян отказались от предъявления Алексею Лучину обвинения в мошенничестве, в результате у него осталось только обвинение в превышении должностных полномочий.

Что касается взыскания с Алексея Лучина 40 миллионов рублей, в хищении которых он обвиняется, то, пояснили «Столице на Онего» в прокуратуре, этот вопрос будет решаться после вступления приговора в законную силу.