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Бывший глава района Карелии Алексей Лучин отделался условным сроком

Новости. Криминал
06:40, 25 Ноября 2021
фото: © Николай Смирнов / "Республика"

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Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшему главе Прионежского района Карелии Алексею Лучину за превышение должностных полномочий.

Вечером 24 ноября судья Петрозаводского городского суда Ольга Ильичева вынесла приговор бывшему главе Прионежского района Карелии Алексею Лучину за превышение должностных полномочий.  

Как и во время следствия, так и в суде, в том числе, в последнем слове, обвиняемый в хищении более 40 млн рублей при строительстве двух домов для переселенцев из аварийного жилья в Заозерье, Алексей Лучин свою вину не признал.

Напомним, что следствие МВД Карелии обвиняло 58-летнего экс-чиновника в мошенничестве в особо крупном размере (ст.159 ч.4 УК) и в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.2 УК). Однако в суде гособвинители: старший помощник прокурора Петрозаводска Елена Старовойтова и представитель республиканской прокуратуры Марианна Погосян отказались от предъявления Алексею Лучину обвинения в мошенничестве, и в результате у него осталось только обвинение в превышении должностных полномочий. При этом гособвинение попросило суд приговорить Алексея Лучина к 6 годам 9 месяцам колонии общего режима.

В итоге суд приговорил Алексея Лучина к 4 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишил его права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 3 лет.

Приговор не вступил в законную силу, и, по имеющейся информации, будет обжалован прокуратурой и самим Лучиным в Верховном суде Карелии.

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Комментарии

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2021-11-25 10:18:16
Значит и гена скоро выйдет. Гена борись
кенгуру
2021-11-25 09:31:01
значит много взял или дал
Leopol'd
2021-11-25 09:01:12
У Алиханова и ущерба государству не было, и сделка по закону, и продажа идентичная таким же по стпане. Но срок реальный... ЕР он мешал...
кир
2021-11-25 10:28:02
Leo, годами про фигуранта пишешь и порочишь наш суд. За дело посадили. Теперь о пристройке. Давно не писал - всё равно на работе делать нечего.
Клещ
2021-11-25 08:23:33
Дома то, которые он строил, еще не развалились?
Гражданин
2021-11-25 07:35:31
Еще один из Единой России.
Их все садят - а они не заканчиваются.
Изя
2021-11-25 09:34:33
Гражданин, мало садят . Закрыть как кпсс закрыть хотели )))
Изя
2021-11-25 07:28:38
Что значит отделался . Ему срок "приляпали ???) Получил условный срок , точнее надо быть ))) :)
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