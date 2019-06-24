Приговор обвиняемому в поджоге Успенской церкви подростку объявят во вторник

Кондопожский городской суд Карелии во вторник планирует вынести решение по делу подростка, обвиняемого в поджоге Успенской церкви в августе 2018 года.

Как рассказал журналистам представитель обвинения, старший помощник прокурора Кондопожского района Андрей Луценко, в понедельник суд до перерыва опросил потерпевших по делу, а также законно представителя несовершеннолетнего подсудимого – мать подростка.

В понедельник также предполагается допросить девять свидетелей обвинения.

Во вторник стороны выступят в прениях, после чего судья Елена Любимова огласит решения.

Все заседания проходят в закрытом режиме.

По версии следствия, 10 августа 2018 года тогда еще 15-летний житель Карелии облил заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью стены Успенской церкви в Кондопоге и поджег. Здание церкви, а также находившееся в ней имущество было уничтожено огнем.

Подросток был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В этой связи уголовное дело направлено в суд для применения в отношении несовершеннолетнего принудительных мер медицинского характера.