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Приговор осужденному за смерть пациента бывшему врачу республиканской больницы Карелии вступил в законную силу

Новости. Общество
13:10, 26 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
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Однако сам осужденный врач Сергей Курапцев продолжает считать себя невиновным.

Апелляционная инстанция Верховного суда Карелии 23 марта оставила в силе обвинительный приговор теперь уже бывшему 55-летнему анестезиологу-реаниматологу республиканской больницы Сергею Курапцеву.

Напомним, что в октябре 2017 года в кардиохирургическом отделении была сделана плановая операция на сердце 19-летнему жителю Пудожа, студенту 3 курса петрозаводского медицинского колледжа Сергею Труфанову. Такие операции, по информации медиков, обычно заканчиваются положительным исходом. Однако на этот раз молодой человек, так и не приходя в сознание после введенного ему перед операцией наркоза, спустя 10 дней скончался в отделении анестезиологии и реанимации.

По версии расследовавшего это резонансное уголовное дело карельского Следкома, причиной смерти пациента стала ошибка врача Сергея Курапцева, работавшего с аппаратом искусственного кровообращения. Ему было предъявлено обвинение по ст.109 ч.2 УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

11 ноября 2020 года судья петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова признала Сергея Курапцева виновным в совершении этого преступления небольшой тяжести и приговорила к 1 году ограничения свободы. При этом суд освободил его от назначенного наказания в связи с истечением двухлетнего срока давности уголовного преследования по названной статье. Тем не менее, Сергей Курапцев обжаловал обвинительный приговор в Верховный суд Карелии, который оставил его в силе.

Как сообщил "Столице на Онего" адвокат матери погибшего юноши Павел Гравченков, во время рассмотрения апелляционной жалобы Сергея Курапцева, он по-прежнему не согласился с тем, что смерть пациента произошла по его вине и говорил, что это могло произойти в результате ненадлежащих действий хирургов, участвовавших в проведении операции.

Однако следствие установило, что в их действиях отсутствует состав преступления, после чего было вынесено постановление об отказе в возбуждении против них уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что несколько лет назад за нахождение на работе в нетрезвом состоянии Сергей Курапцев получил дисциплинарное взыскание. Кроме того, вскоре после смерти Сергея Труфанова, приказом главного врача республиканской больницы ему был объявлен выговор за "несоблюдение порядка оказания медицинской помощи по профилю "анестезиология и реаниматология", ненадлежащее исполнение должностных обязанностей". Оба этих приказа Курапцевым обжалованы не были.

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