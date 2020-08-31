"Приговоренный к казни" Ефремов озвучил последнее желание

Артист Михаил Ефремов назвал своим последним желанием просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины и сравнил себя с приговоренным к казни.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где рассматривается дело артиста.

"В старину последнее желание приговоренного к казни выполняли. Меня к казни проговорили еще 9 июня. Когда защитники потерпевших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине. Я вас прошу выполнить мое последнее желание. Я пьяным никогда не садился за руль, и экспертиза должна помочь узнать правду", – сказал артист.

Ефремова поддержали его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская, они заявили, что это исследование поможет понять, был ли актер за рулем.

"Если она [экспертиза] покажет, что он был за рулем, он даже готов признать вину", – сказал Пашаев.



Гособвинитель заявила, что видео и показания большинства свидетелей подтверждают отсутствие артиста за рулем.



"Также прошло очень много времени с момента аварии, биологические следы могли не сохраниться", – сказала она.



Судья Елена Абрамова отклонила ходатайство об экспертизе.