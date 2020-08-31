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"Приговоренный к казни" Ефремов озвучил последнее желание

Новости. Общество
22:30, 31 Августа 2020
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС
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Артист Михаил Ефремов назвал своим последним желанием просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины и сравнил себя с приговоренным к казни.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где рассматривается дело артиста.

"В старину последнее желание приговоренного к казни выполняли. Меня к казни проговорили еще 9 июня. Когда защитники потерпевших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине. Я вас прошу выполнить мое последнее желание. Я пьяным никогда не садился за руль, и экспертиза должна помочь узнать правду", – сказал артист.

Ефремова поддержали его адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская, они заявили, что это исследование поможет понять, был ли актер за рулем.

"Если она [экспертиза] покажет, что он был за рулем, он даже готов признать вину", – сказал Пашаев.

Гособвинитель заявила, что видео и показания большинства свидетелей подтверждают отсутствие артиста за рулем.

"Также прошло очень много времени с момента аварии, биологические следы могли не сохраниться", – сказала она.

Судья Елена Абрамова отклонила ходатайство об экспертизе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-08-31 23:38:03
Погиб поэт! Невольник чести. Да, актер был пьян, но кто не пьет сегодня в этой стране? Актеру уже и выпить не дают. А кто довел страну до того, что все пьют? Скрепы, победобесие, Крым, война в Украине и Сирии, катастрофические экономические реформы, падение нефти, крах рубля, уничтожение всего малого бизнеса под предлогом борьбы с пандемией. Кто не будет пить после такого? Может позволить себе уважаемый актер выпить пару-тройку стопочек водки на посошок? Тем более, раньше как-то водил машину в таком состоянии. Но стоит оступиться один раз, вляпавшись в этот дурацкий инцидент. А вины его тут и нет. Виноват режим, доведший страну в целом и Михаила Ефремова в частности до такого состояния. Отпустите актера. Он не виноват. Воровскую власть под суд.
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