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Новости. Культура
11:38, 19 Апреля 2018

"Прийти может каждый, но не любой дойдёт": в Петрозаводске откроется фестиваль независимого искусства

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Автор "Столицы на Онего" Олег Реут пообщался с Анной Поташовой – одним из создателей арт-фестиваля "Первая ласточка", который откроется в Петрозаводске в эту субботу.

- Современное искусство может быть петрозаводским? Другими словами, может ли оно быть провинциальным?

- Мой ответ: не провинциальным, а локальным. Мы очень привыкли, что действительно интересные вещи, которые могут удивить, происходят в больших культурных центрах. Но этому центру совершенно не обязательно быть большим. Гораздо важнее – смыслы и взаимосвязи внутри.

- Какой петрозаводчанин может прийти на фестиваль?

- Суть в том, что прийти может каждый, но не любой туда дойдёт. Мне интересно, кто там окажется.

- Пригласительных билетов не будет?

- Какие могут быть пригласительные билеты в независимое искусство? В этом ответе действительно сложно лавировать между зазыванием и приглашением. Мы очень хотим отказаться от первого и, безусловно, стремимся ко второму.

Полный текст интервью – по ссылке.

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Комментарии

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stranger
2018-04-19 15:28:42
"Провинций нет.
Рассыпан бог по лицам.
Есть личности,
подобные столицам.
Провинция -
всё то, что жрёт и лжёт." Евгений Евтушенко
Искусство- оно или есть, или его нет.
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