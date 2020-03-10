Приют для животных в Петрозаводске получил президентский грант

Первый Петрозаводский общественный приют для животных получил финансирование Фонда президентских грантов, сообщили в администрации города.

Первый Петрозаводский общественный приют для животных станет местом семейного досуга и центром волонтерской активности. Это стало возможным благодаря тому, что приют выиграл президентский грант на реализацию проекта "Территория дружбы".

На территории приюта будут построены кинологические площадки, созданы специальные зоны для кошек. Планируются просветительские занятия для разных групп населения, обучение новых волонтеров и потенциальных хозяев основам воспитания и адаптации животных.