Приюту для животных в Петрозаводске срочно нужны дрова

Приют для животных "Дорога домой" просит помочь с дровами для варки еды питомцам.

«Приюту ни город, ни республика не помогают, богатых спонсоров тоже нет. Мы еле сводим концы с концами. Благотворительных акций нет вот уже 2 года, приют существует только благодаря помощи простых, неравнодушных людей. Пожалуйста, помогите собрать 30 тысяч рублей — это 4 машины дров! Нам хватит этого количества примерно и на всё лето», — пишут в паблике приюта для животных.

Как помочь бездомным животным, можно узнать здесь.