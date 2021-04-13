Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Экс-главе Минтранса Кайдалову вызвали скорую в зал суда в Петрозаводске 8
Сегодня 11:03
Эксперты рассказали, куда можно поехать отдыхать вместо Турции 1
13.04.2021 22:00
Власти не исключают отключения России от Visa и MasterCard из-за санкций 6
13.04.2021 21:05
Уборщица нашла на пляже останки загадочного существа с похожими на ласты лапами
13.04.2021 19:40
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук останется за решеткой до середины июня 18
13.04.2021 18:35
Эксперты по сну рассказали о мешающей спать еде
13.04.2021 23:30

Приюту для животных в Петрозаводске срочно нужны дрова

Новости. Общество
14:42, 14 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Приют для животных "Дорога домой" просит помочь с дровами для варки еды питомцам.

«Приюту ни город, ни республика не помогают, богатых спонсоров тоже нет. Мы еле сводим концы с концами. Благотворительных акций нет вот уже 2 года, приют существует только благодаря помощи простых, неравнодушных людей. Пожалуйста, помогите собрать 30 тысяч рублей — это 4 машины дров! Нам хватит этого количества примерно и на всё лето», — пишут в паблике приюта для животных.

Как помочь бездомным животным, можно узнать здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-04-14 15:24:39
Государство то при этом где ?? И для чего ?? Чинуш содержать что ли ? :)
театральный критик
2021-04-14 14:56:21
Офф у соседей дров наворует.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
13.04.2021, 12:34
В ответ на жалобу горожанина в БСМП Петрозаводска рассказали о работе приемного покоя

Аналитика

Сегодня 09:35
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Карельские геологи отпраздновали свой профессиональный праздник 2
Сегодня 09:30
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 24
12.04.2021 09:43
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»