Прикладные научные исследования в Карелии снова получили финансирование

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Правительство Карелии в 2019 году впервые после долгого перерыва профинансирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для нужд экономики республики.
Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике заместитель министра экономического развития Карелии Дмитрий Кислов.
По его словам, бюджетные средства на НИОКР не выделялись в Карелии на протяжении порядка 4-5 лет, но теперь правительство планирует перезапустить этот механизм, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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