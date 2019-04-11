Прикладные научные исследования в Карелии снова получили финансирование

Правительство Карелии в 2019 году впервые после долгого перерыва профинансирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для нужд экономики республики.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике заместитель министра экономического развития Карелии Дмитрий Кислов.

По его словам, бюджетные средства на НИОКР не выделялись в Карелии на протяжении порядка 4-5 лет, но теперь правительство планирует перезапустить этот механизм, сообщают "Вести Карелии".

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