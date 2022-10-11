«Принимаем удар на себя»: депутаты в Карелии не знают, как объяснить избирателям отсутствие сотовой связи

Адресную программу «Устранение цифрового неравенства» в Карелии, которая предусматривает установку новых вышек сотовой связи в отдаленных поселках республики, в 2022 году пришлось сократить.

Эта проблема обсуждалась на заседании комитета по экономической политике парламента Карелии.

В январе министерство дорожного хозяйства транспорта и свзяи объявило, что сотовая связь появится в 12 населенных пунктах Карелии. Их выбрали сами жители, путем голосования на сайте «Госсуслуги». Уже тогда перечень поселков вызвал вопросы. Перед началом голосования речь шла о 17 населенных пунктах, но в итоговом списке осталось всего 12, а теперь выясняется, что их только 9. Жители стали жаловаться своим депутатам, которые их агитировали участвовать в голосовании.

«Нам жители говорят: «Мы принимали участие в голосовании, привлекали всех родственников, друзей и соседей. И где наша связь?», — рассказала депутат Марина Гуменникова.

«Мы эту работу проводим, а потом принимаем удар на себя. Людей агитируем, будьте активными, а результат — извините, вы не попали», — добавила депутат Ирина Кузичева.

Почему программа «пошла под нож» читайте в статье «Столицы на Онего».