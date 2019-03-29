Принят закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

Совет Федерации одобрил поправки в закон "О государственной социальной помощи", направленные на индексацию пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума.

Закон предполагает исключение "из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ".

Суммы указанной индексации будут учитываться при пересмотре размера социальной доплаты к пенсии в связи с изменением прожиточного минимума пенсионера в следующем году.

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