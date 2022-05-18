Принят закон о возможности получения ИНН на портале госуслуг

Закон предоставляет возможность подавать заявление на портале госуслуг с использованием электронной подписи физического лица.

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий возможность гражданам получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде на портале госуслуг. Закон инициирован правительством РФ, поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Об этом информирует ТАСС.

Закон предоставляет возможность подавать заявление на портале госуслуг с использованием электронной подписи физического лица. Налоговый орган, в свою очередь, сможет направлять гражданам свидетельства о постановке на учет в форме электронного документа.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2022 года.